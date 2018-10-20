〈北部〉《號次抽籤》鄭文燦團隊喊5夠讚 陳學聖團隊抽2比勝利

2018-10-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市年底五合一選舉昨天進行抽籤，其中市長、市議員部分在桃園市選委會，里長則在各區公所，至於復興區長、區民代表則在復興區公所；市長候選人共有五人，除民進黨鄭文燦、國民黨陳學聖未到場，均由競選辦公室人員代抽外，其餘都是本人到場，最後結果為一號朱梅雪、二號陳學聖、三號楊麗環、四號吳富彤、五號鄭文燦。

朱梅雪籤王、楊麗環3號、吳富彤4號

抽籤順序則是按照當初市長參選登記順序，依序是陳學聖、鄭文燦、朱梅雪、吳富彤、楊麗環，其中陳學聖、鄭文燦分別由競選辦公室主任武九齡、孫婉晴代抽，武九齡抽中二號立刻用兩根大拇指比出「勝利」手勢，孫婉晴除比出五根指頭外，也用台語喊出「鄭文燦、有（五）夠讚」。

鄭文燦、陳學聖 本人均未到場

朱梅雪、吳富彤、楊麗環則是本人到場抽籤，朱梅雪抽到一號相當高興，立刻豎起左手大拇指喊讚；吳富彤抽到四號後，不忘推銷「四通八達亞洲城」政見，楊麗環則是拿出書寫「楊麗環、江3底定」的卷軸，強調參選市長已經江山底定。

五位候選人當中以陳學聖團隊最為低調，武九齡抽籤完畢隨即離開會場，鄭文燦陣營則由競選辦公室青年軍手拿五號牌子，高喊「鄭文燦、有（五）夠讚」；楊麗環由扮成神力女超人的粉絲陪同造勢；朱梅雪則強調，這是首次工人參選，要找回工人的尊嚴；吳富彤推銷其四通八達亞洲城政見，包含遷移中壢殯儀館等四通與興建八條捷運。

其他候選人向鄭文燦 下戰帖辯論

此外，朱梅雪、楊麗環紛紛下戰帖，要求鄭文燦陣營就中油觀塘第三天然氣接收站、藻礁、大潭電廠等重大議題進行公開辯論，楊麗環表示，用「三接」換「深澳」，桃園市民沒有辦法接受，新北市不要的，為何要桃園市民照單全收，要求鄭文燦十月卅一日在桃園市政府進行公開辯論。

至於市議員抽籤部分，上午為第一到第六選區，下午則是第七到第十四選區，此次議員選舉應選六十三席，共有一三○人登記，候選人可說是各出奇招，有的出動大鼓隊，現場鑼鼓喧天、熱鬧不已，各候選人得知號次後，紛紛透過各種管道昭告支持者，炒熱選舉氣氛。

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