〈中部〉（台中）親水綠道7公里 柳川二期整治開工

2018-10-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕柳川、綠川整治成功成為全台新亮點，市府再接再厲推動柳川第二期整治計畫，林森柳橋至民權柳橋段十九日率先動土，市長林佳龍說，治水是市民最有感的政策之一，將整治為全長七公里、生活與文化並存的親水環境。

林佳龍與水利局長周廷彰等人出席柳川二期林森柳橋至民權柳橋動土典禮，行政院環保署主秘蔡鴻德、市議員江肇國等人也到場祈福；水利局表示，該段總長度約七百廿五公尺，預計二○二○年底完工。

林佳龍說，柳川與綠川整治成為中區翻轉的「第一支箭」，現在更獲得中央補助前瞻預算計畫經費十二．五億，支持柳川進行全流域的整治，市府將延續柳川一期整治經驗，整治長度達七公里的生活與文化並存的親水環境。

他指出，台中是個流域城市，過去為了避免淹水，卻把水阻隔了，市府將以過去三年多的經驗對市區內所有河川提出規劃，因為治水是市民最有感的政策之一，市民也對綠柳川的整治感到光榮。

周廷彰說明，柳川二期整治延續一期向上游延伸至北屯區舊社公園，向下游延伸至南區三民西路，整治長度達七公里，但將比一期工程更綠、更生態、更自然，更少人工構造物，為民眾利用城市河畔創造一處更貼近自然生態的體驗。

周廷彰表示，二期整治將施作約三公里長的污水截流設施，並在中正公園新建一座二萬噸處理量淨水場，全面提升流域水質，杜絕嚴重污染河段，後續工程都已上網招標中。