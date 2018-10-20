〈中部〉藍強打花博免費 台中市府批選舉芭樂票

2018-10-20

〔記者蘇金鳳、黃鐘山／台中報導〕國民黨市長候選人盧秀燕十九日召開記者會，批市長林佳龍不知如何嚇國際園藝生產者協會（AIPH），更指林佳龍說不收門票花博會被取消是「恐嚇市民」，她當選後，市民參觀花博不收門票，也請AIPH放心，規費和權利金一定會繳交。

盧秀燕十九日會同前市長胡志強、前副市長徐中雄、前農業局長蔡精強等人在競選總部召開「花博預算八十六億及門票收入十八億」的解密記者會。

胡志強、徐中雄及蔡精強強調，當初與AIPH簽約時沒有談到門票，AIPH只要求花博的內容須符合當初的申請，給AIPH的規費為門票收入的一％，但不得低於一○五萬元；胡志強更說，市民已繳稅，不應收門票，但一直百思不得其解，林佳龍為何堅持市民要收門票？

對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，盧的主張已遭AIPH嚴重關切，指免費讓台中市民入園將「貶低」（de-value）花博在台中市民和全球眼中的價值、貶低市府努力成果，以及貶低世界花卉博覽會的國際品牌，不只傷害中市、也傷害全球各地的花卉博覽會。

林尚賢指出，盧主張巿民無限次免費，這是慷全民之慨，是選舉的芭樂票；而她參選以來，一再以錯誤資訊誤導選民不要辦花博卡，誤導花博圖利協辦廠商，為了選舉，不惜抹黑巿府、抹黑花博，這樣的做法不會獲得民眾的支持。