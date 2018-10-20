〈中部〉（台中）號次抽籤 林喊第2大城 盧喊富市3

2018-10-20

〔記者蘇孟娟、張軒哲／台中報導〕市長、市議員、里長候選人號次抽籤十九日完成，百里侯選戰籤王由無黨籍宋原通抽中，喊出「一馬當先」；尋求連任的市長林佳龍委人代抽中二號，喊「台中第二大城、幸福加乘」；國民黨盧秀燕抽中三號，高喊「台中富市三」；台中市選委會指出，暫訂十一月十三日舉辦市長公辦電視直播政見辯論會。

市長候選人號次抽籤在台中州廳舉行，市議員與里長候選人則由各區公所辦理，其中備受矚目的市長號次抽籤，除林佳龍以市政工作比抽籤重要為由、委託競選總部副主委兼發言人張廖萬堅代理外，盧秀燕及宋原通均親自上陣。

市選委會指出，除三人競逐市長寶座外，六十五席市議員共一三○人競逐，里長則是一二四四人搶六二五名。市長公辦電視政見辯論會暫訂十一月十三日舉行，市議員候選人公辦電視政見發表會轉播十一月十四日到十九日。

市議員參選爆炸，不少候選人在號次上合作，增加記憶點，第十選區民進黨採聯合競選策略的候選人江肇國與黃守達各抽中三號與七號，聯合喊出「三加七全壘打十全十美」；歐巴桑聯盟六名候選人則結合各抽出的號次，喊出「就是霸氣，十八啦」，增加趣味記憶點。

大梨山7選將 齊宣誓反賄

梨山地區的區民代表候選人羅進玉、林永富、林吉財，平等里長候選人詹森、林金郎，梨山里里長候選人賴盛功、高朱強森，於和平區公所發表反賄選宣言，並簽署負責；和平區代表會副主席羅進玉說，梨山地區選風敗壞已成常態，為乾淨選風，讓梨山人在公平正義原則下，挑選出最優質的服務公僕。