〈中部〉台中花博智農館 看見尖端農業科技

2018-10-20

〔記者張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕花博外埔園區智農館以「基因生萬物，寶島即方舟」為主題，展示各式農園藝栽培技術、台灣尖端農業科技等內容，並打造「植物方舟」，十九日搶先曝光，要讓遊客在賞花之際，也認識植物之美。

打造植物方舟 蒐羅瀕絕珍稀物種

副市長張光瑤昨邀請智農館總策展人設計師陳銘達、辜嚴倬雲植物保種中心、行政院農委會、阿罩霧自然農市集、資訊工業策進會等策展團隊分享策展理念。

張光瑤表示，智農館展現台灣農業智慧，讓民眾學習到不同農業知識。陳銘達說，核心策展理念是希望把台灣的禮物帶給全世界，展出許多國內外即將滅絕及珍稀的植物，也展現多項台灣研發的優秀農業技術。

農業局指出，智農館為溫室建築，利用風扇和水簾達到氣流循環，發展出適合植栽生長的環境。展區以五部曲呈現，首部曲「智農組曲─來自台灣的禮物」設有多媒體影像劇場；第二樂章「種原奏鳴曲」從世界的角度看植物保育的現況與重要性，邀請全球第一座民間熱帶植物保育園區「辜嚴倬雲植物保種中心」參展，打造「植物方舟」。

第三樂章「永續圓舞曲」展出全世界十二種土壤，其中台灣就有十一種；第四樂章「農業傳承進行曲」展出農委會等各農業單位多年來的研究成果，並於展覽期間規劃五檔農業特展。

第五樂章「新農業迴旋曲」由資訊工業策進會策展規劃，以「開放農業生態系」為主題，邀請台灣廠商展示他們對當前農業需求與問題所提出的解決方案，並串聯新媒體藝術團隊，以滾球裝置、光雕投影和動畫等手法，展示農業生產或應用的情境。

各園區設1醫療中心、2救護站

此外，市府預估花博將湧入八百萬參觀人次，顧及民眾參觀健康保障，衛生局已在各園區設置醫療中心一處及救護站兩處，並委託區域級醫院進駐服務，平時除有常駐護理人員及救護技術員外，假日更有醫師進駐。另也在園區設置廿一台AED，各園區均有一台常駐救護車，更有鄰近的消防分隊救護車協助支援。