〈中部〉洪國浩抽2號 張瓊文好「孕」助陣

2018-10-20

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣年底五合一選舉昨舉行候選人號次抽籤，縣長部分，民進黨洪國浩率先抽中二號，代表國民黨競選連任的縣長林明溱則因公務行程未參加，由縣選委會代為抽出一號，由於前南投縣長李朝卿被控貪污判刑定讞，外界關切是否影響選情，對此，林明溱說，上任以來清廉執政，不怕影響選情；洪國浩則說，尊重司法，民眾自有判斷。

洪國浩昨抽中二號後，高喊「勝利在握」，並在場外與支持者高喊「勝利、當選」，民進黨南投縣黨部執行長張瓊文，還挺著近八個月的孕肚，賣力主持造勢場合，成為全場「嬌」點，張則希望透過「好運（孕）到」，盡力為黨內候選人衝出氣勢。

林明溱1號喊執政成績第一

林明溱則表示，縣長選舉藍綠對決，不是一號就是二號，由於抽籤是以登記先後順序為準，此次由洪先抽，剩下的號次就是他的，加上同一時間還有秀泰影城準備投資南投的事宜，因而無法抽身，不過抽得一號，也代表他執政成績第一，也是理所當然。

在縣議員部分，南投縣議長何勝豐委請妻子莊秋泙代抽，莊率領兒女與十餘名娘子軍助陣，尤其女兒何佳穎是模特兒，亮眼外型吸引眾人目光，她說，此次以娘子軍陣容輔選，盼能以女性親切形象，爭取更多選民認同。

南投縣選委會表示，地方公職人員選舉投票將於十一月廿四日登場，十一月十三日公告縣長、縣議員、鄉鎮市長候選人名單，十四日起才是為期十天的法定競選期。