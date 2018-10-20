〈中部〉《號次抽籤》雲縣李進勇2連勝 張麗善4在必得

2018-10-20

〔記者林國賢、鄭旭凱／雲林報導〕下屆五合一選舉昨完成號次抽籤，縣長選舉四名候選人號次分別是無黨籍林佳瑜一號、民進黨李進勇二號、無黨籍王麗萍三號、國民黨張麗善四號，抽籤結束後許多候選人以車隊掃街拜票，也讓選戰氣氛頓時熱絡了起來。

林佳瑜1號、王麗萍3號

縣長、縣議員號次抽籤在雲林國中大禮堂舉辦，雲林縣長李進勇由副縣長丁彥哲代抽中二號，舉起「二連勝顧雲林」標語，李進勇隨即則與同樣抽中二號的斗六市長候選人林慧如在斗六市車隊掃街拜票；他說，二號代表勝利，意味著他與林慧如兩人都能雙雙當選，對自己來說，更是「幸運連任、造福雲林」。

張麗善抽中四號，她表示，自己與搭檔謝淑亞是好上加好，好事成雙，這次選戰「四」（勢）在必得，她隨後也和國民黨斗六市長候選人林聖爵展開車隊掃街；她表示，執政黨利用司法打壓國民黨選情，從張榮味到傅崑萁、李朝卿，希望選民別被選舉奧步蒙騙。

林佳瑜由選務人員代為抽中一號，他表示，未來當選會在既有的資源能做多少事，他就做多少事；王麗萍抽中三號，她表示，若能當選，縣府內閣成員將有三分之一成員會聘任女性，她的使命就是要終結私產政治。

雲林縣議員第三選區號次抽籤，蔡秋敏連續三屆都抽中十四號，她高興的大叫，現賺一萬五千元，因為上屆印有十四號的帽子還五百頂可以再拿出來送選民；而經數學老師計算指出，連三屆抽中同一號次的機率是只有一萬三千零五分之一，確實相當幸運。

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