〈中部〉嘉市號次抽籤 蕭淑麗籤王、黃敏惠2號、涂醒哲4號

2018-10-20

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕年底嘉義市長選戰四搶一，昨進行候選人號次抽籤，無黨蕭淑麗抽到籤王一號時，支持者歡聲雷動，國民黨黃敏惠抽到二號，開心比出勝利手勢，無黨黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統抽中三號，尋求連任的民進黨涂醒哲最後上台抽籤，抽出四號喊出「勢在必得！」

號次抽籤在嘉市選委會舉行，四位選將都親自到場，除黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統由隨扈員警陪同，其餘選將由競選團隊或支持者陪同，依登記先後順序，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統首先抽出三號。

第二位抽籤的蕭淑麗抽到籤王一號時相當興奮，驚呼一聲「嘩！」，台下有支持者喊「穩中的！」蕭說，抽中籤王一號代表得到老天的幫助，未來要拚經濟改變新嘉義。

第三位抽籤的黃敏惠抽中二號說，二號代表「勇媽」再回來為嘉義打拚，嘉義才會更好，嘉義要雙喜臨門。

最後上台的涂醒哲抽籤時，籤筒只剩四號，他抽出四號籤後說，本屆市長選舉也是抽到四號，這次又抽中四號代表「勢在必得，再做四年」，笑稱：「說不一定上一次競選號次還可以拿出來用」，引來現場一陣笑聲。

43議員和84里長候選人號次也出爐

嘉市東、西區議員共四十三位選將及八十四個里的里長候選人昨也進行抽籤，完成抽籤後，各參選陣營進行車隊宣傳或透過臉書、LINE群組等方式向選民告知號次。

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