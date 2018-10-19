〈南部〉黃偉哲：打造台南驛 高思博、蘇煥智重提大創案

2018-10-19

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市長選戰一天天逼近，各參選人加緊腳步衝刺選情。民進黨參選人黃偉哲趁南美館試營運，順勢提出文化觀光政策；國民黨、無黨籍參選人高思博及蘇煥智則重提「大創案」；無黨籍參選人陳永和則與基進黨一同關心生態問題。

隨著南美館一館於日前試營運，黃偉哲提出整合原台南火車站周遭，如南美館、湯德章公園、林百貨、孔廟文化園區等文史觀旅資源，打造「台南驛」文化園區，並且指定特殊文史價值區域為「歷史街區示範街廓」，以公私協力的方式打造府城新門面，同時在觀光熱點及醫療院所周邊，創造「友善行人空間」。

蘇煥智則是重提大創案，強調黃偉哲在二○一五年十一月九日的協調會中，要求國貿局以「保證書替代實質審查」，而國貿局竟也同意且違法放棄實質審查把關的職責，改由被調查的廠商自行出具保證書，此舉已觸犯貪污及違反貿易法，若沒有好好對外說明，下週將對黃偉哲及其前國會辦公室主任曾碧珠、國貿局長楊珍妮提出正式告訴；高思博陣營隨後也發表聲明，痛批台南不該讓政治操守有問題的人擔任市長，而黃偉哲如今更以拖待變和切割責任。對此，黃陣營發言人邱莉莉回應，黃偉哲已多次在媒體及公開場合清楚說明，一切光明磊落。

陳永和與基進黨議員參選人陳嘉伶同聲關心二仁溪復育問題，強調除了沿岸的有毒廢棄物需早日編列預算清理之外，上游的歐欣掩埋場也不該設置，憂心有毒事業廢棄物隨雨水滲透至二仁溪。

無黨籍參選人林義豐、許忠信則持續拜訪基層，爭取選民支持。