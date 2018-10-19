〈南部〉（台南）仁愛之家 轉型首家公辦養生村

2018-10-19

〔記者蔡文居／台南報導〕因應台灣將步入高齡社會，台南市立仁愛之家將轉型成立「台南銀髮養生村」，成為南市第一家公辦銀髮養生村，南市社會局目前正進行內部空間整修，可提供五十六個房間，入住資格為六十歲以上、身體健康能自理的長者，未來將採飯店式管理，收費包括吃、住，預計每人每月收費二萬元以下，明年初即可開放申請入住。

60歲以上可入住 月費2萬以下

社會局昨天舉辦「社福裁縫師，衣起show幸福」社福成果發表會，局長劉淑惠表示，目前南市在卅七區設置四十五個日照中心、廿七家身障社區日間作業所、廿處實物銀行分行、社福服務中心、社區公共托育家園以及四百多處老幼社區關懷據點。南市明年也將成立第一家公辦銀髮養生村，利用位於安南區長和路二段的台南市立仁愛之家做為首處銀髮養生村。

市立仁愛之家過去主要做為公費收容年滿六十五歲、無謀生能力，且無人撫養的低收入戶長者的社福機構。其面積廣達六千坪，近年來收容人數只有廿餘人，入住率偏低，無法充分發揮效用。

年底完成整修 明年初開始申請

社會局表示，為了活化市立仁愛之家及因應高齡化社會的浪潮，明年初將轉型為銀髮養生村，目前正進行整修工程，預計年底完工，明年初開始受理民眾申請，二月底前入住。

社會局表示，養生村內部除規劃五十六間適合健康長者居住的安心住宅外，也規劃失能老人日間照顧中心、運動公園、體適能室與社區圖書館、學習教室等設備，未來透過專人管理可兼具長輩生活照顧、健康管理、休閒養生以及專業諮詢等服務。

其中，運動公園面積逾一千九百坪，將建置休閒暨健康促進園區，也規劃開放社區民眾使用，包含老人槌球場、健康步道、體健設施及休閒座椅等。