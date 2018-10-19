〈南部〉《總統盃慢速壘球錦標賽》只在部落打半年 台東古函修獲全壘打王

2018-10-19

〔記者王秀亭／台東報導〕關山工商壘球隊參加總統盃慢速壘球錦標賽，在高中組再度擊敗來自各縣市勁敵，蟬聯冠軍，球員們拿下四項個人獎，其中一年級生古函修只在部落打過半年壘球，首度參加全國賽，就轟出九支全壘打，拿下全壘打王。

關山工商校長陳威男表示，全校學生雖僅三百人，壘球隊成軍已十一年，平時屬社團性質，球員們多利用課餘時間練球，在專業棒球背景的教練田道義多年培訓下，去年拿下高中組冠軍，今年再度問鼎冠軍。

陳威男說，一路打到冠亞軍賽，對戰強敵花蓮高農球員多是高瘦身形，原擔心該校球員身材上略居劣勢，五局上半花蓮高農已攻下七分，關山工商一分落後，五局下換關山工商打擊，在時間與分數壓力下，球員們接連擊出多個二壘安打，連續攻下多分，最終以十五比七，成功蟬聯冠軍，古函修、隊長古聖峰、王佐、古智恩分別獲得全壘打王、MVP獎、美技獎及投球獎等個人獎項。

全壘打王古函修說，進入關山工商壘球隊前，只在部落壘球隊打過半年，並代表部落參加全鄉競賽，平時喜歡在家練習揮棒，加入學校壘球隊後，學長們的鼓勵，及教練的指導，在既有基礎下，學習如何把球打得遠，參賽維持平常心，看到喜歡的球就打擊，贏得個人獎，也更肯定對壘球的喜愛，希望可以繼續打下去。