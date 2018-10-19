〈南部〉周典論競總成立 潘孟安站台

2018-10-19

〔記者葉永騫／新園報導〕國民黨籍屏東縣議長周典論昨天成立競選總部，民進黨籍縣長潘孟安前往站台，國民黨縣長參選人蘇清泉則缺席，潘孟安表示，雖然兩人政黨不同，為縣民打拚、為地方建設努力的目標卻是一致。

爭取縣議員連任的周典論昨天在新園鄉成立競選總部，由於周典論擔任議長時不分藍綠黨派、人緣好，包括前台北縣長周錫瑋以及多位地方民意代表都參加，縣長潘孟安也特別前往站台。

潘︰政黨雖不同 但目標一致

潘孟安表示，他與周典論在一九九八年一起進入縣議會擔任二屆縣議員，兩人的政黨雖然不同，但是目標一致，都是為了縣民的福祉打拚，為地方建設努力。

潘孟安肯定周典論是議會領袖，盡職監督縣政，要求科技化的教育，提供學子更好的求學環境，在地方建設方面，則是努力解決新園的淹水、自來水問題；為了讓農民有職災救助，不分黨派支持縣府開辦，讓屏東的農民有更好的保障，「期望明年能夠繼續的合作一起為地方建設打拚」。

廖婉汝、蘇清泉都未到場

周典論在屏東藍營舉足輕重，但昨天的總部成立，國民黨縣黨部主委廖婉汝、縣長參選人蘇清泉都未到場。

周︰低調舉行 沒發邀請函

周典論說明，總部成立他低調舉行，並沒有發邀請函給政治人物或其他候選人，也沒有通知縣長潘孟安，這麼多親朋好友能夠前來參加，他相當感謝。

民進黨部︰潘以縣長名義致意

民進黨縣黨部主委許展維指出，潘孟安是以縣長的名義向議長致意，感謝三年多來對於縣政推展的支持，並沒有涉及黨派和黨紀的問題。