〈南部〉監督高雄選務 韓國瑜徵召監票志工

2018-10-19

〔記者蔡清華、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長參選人韓國瑜陣營昨天召開記者會，質疑高市原缺四千名應具公務員資格，以及三千名非公務人員資格的選務人員，短期內已宣告補足，藍營擔心影響選舉公平性，號召外部監票志工監督選務。

高市選委會副總幹事陳寶德表示，為了辦好這次包含公投在內市長、市議員、里長選舉，市府動員各局處，以及高雄在地的中央機關大力推薦符合資格的人力，甚至拜託健保局、郵局人員也加入，加上提高工作費用，修正加快開票作業流程等措施，才能快速地補足人力缺口，藍營的質疑真的是「多慮了！」

民進黨市長參選人陳其邁受訪時說，國民黨過去是不會買票，就不會當選，另外一個就是作票，有作票前科的是國民黨，所以國民黨在選舉的過程裡面，才應該不要抹黑、不要造假，維持一個公正的選舉。

韓國瑜昨天與多位議員參選人召開記者會，市議員陳美雅說，中選會之前宣布高雄市非公務人員的缺額約三千名左右，有公務員資格的選務人員缺約四千名，現在居然說人員已經補足，希望中選會能夠說明清楚。

韓國瑜說，選舉過程出了任何問題，都會造成社會輿論軒然大波，代理市長許立明責無旁貸，「我們的要求非常卑微，就是期待一場乾淨的選舉，以及公平公正的選舉，這樣的期待符合所有高雄市民期待。」