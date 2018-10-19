〈南部〉高雄議長康裕成質疑 深藍用假民調帶風向

2018-10-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對近來民調滿天飛，高雄市議會議長康裕成昨天強調，她擔心深藍機構或某深藍媒體，會藉由誘導、製造他們所要的民調結果來帶風向，未來會密集出現，包括賭盤也是一樣。

康裕成說，九月中有許崑源的民調，這兩天又出現謝龍介的民調，她認為這都是選舉操作，當大眾質疑民調時，他們兩人通通改口，許崑源說是別人給的，成大也澄清沒做這份民調，謝龍介也改口說，這不是一份正式民調。

康︰陳其邁約領先十%

至於民進黨內部的民調數據為何？康裕成透露，她個人每天也做高雄市的民調，還是更精細的分區民調，陳其邁仍是保持領先，領先幅度約在十％上下。康裕成強調，對於這種操縱選舉行為，她譴責也不齒，並呼籲國民黨不要再操作假民調，來影響選舉。

康裕成說，接下來她更擔心民調操作，有一種民調操作，是藉由深藍機構、媒體或有心人士，「雖然是透過民調公司來做，但誘導式做他想做的題目，成功樣本裡頭，都是他立場相同的人。」這種誘導式方法做出來的民調，就有很大偏頗，訪問技巧也令人質疑。

康裕成表示，深藍機構或某深藍媒體，或藉由誘導，製造他們所要的結果，未來會陸續出現。

媒體詢問說：「綠營有沒有做類似民調？」康裕成表示，同樣的標準，民進黨中央黨部做的民調，也歡迎提出質疑。