〈南部〉反併吞反介入 高雄綠營號召萬人上街頭

2018-10-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨指控此次選舉，中國的金援、網軍大舉介入，本週六將在高雄世運大道舉辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動，預估至少有一萬人參加。

民進黨高雄市黨部、高雄市議會民進黨黨團、台灣南社、台灣基督長老教會高雄中會、壽山中會，昨天連袂召開記者會，宣布十月二十日（週六）下午二點半至四點，將在世運大道舉辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」萬人活動。

市議會議長康裕成指出，選舉進入最後階段，中國透過秘密金援與網路滲透，干擾介入台灣選情的跡象愈來愈囂張，最終目的就是併吞台灣。

南社︰藍透過網軍製造假新聞

南社社長翁銘章說，國民黨與共產黨本是同根生，近來透過網軍不斷製造假新聞、北漂的假影片，其實韓國瑜就是南漂的天龍國人，大家要一起把他送回天龍國。

民進黨部︰中國介入台灣選舉非常深

民進黨高雄黨部主委趙文男強調，中國此次介入台灣選舉非常深，配合國民黨的網軍，製造假民調、假新聞，呼籲國人站出來，反中國併吞。

台灣基督長老教會牧師吳典林、蔡加發表示，這次年底選舉，中國網軍的介入，長老教會希望大家要睜大眼睛看清楚，跟上帝一起，投給會疼惜這塊土地的候選人，並呼籲當天無法北上參加喜樂島聯盟遊行活動的人，踴躍參加高雄活動，南北互相呼應。

民進黨預估，當天至少有一萬人會參加「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」，陳其邁也會出席。