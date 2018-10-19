〈台北都會〉堉璘台灣奉獻獎紀實 記錄戒毒村

2018-10-19

〔記者林曉雲／台北報導〕第一屆「堉璘台灣奉獻獎」紀實首映會昨天舉行，首屆得主是開辦晨曦會、創立戒毒村的劉民和牧師。基金會特別邀請攝影家沈昭良和紀錄片導演吳耀東深入戒毒村拍攝記錄，基金會強調「頒獎不是一天的事」，規劃系列活動來凸顯問題以尋求改善，強調每一個人都可以無私的奉獻。

劉民和牧師助吸毒者 吳耀東拍攝

在吳耀東拍攝的紀錄片《相逢，在生命的折返點》中，劉民和牧師自述受流氓教育長大，十五歲加入黑社會，開始十年的販毒吸毒人生，有一天被押到半山打個半死，媽媽仍不放棄為他禱告，之後他就去晨曦會戒毒，再從香港來台灣推動戒毒工作，太太李麗明是他很重要的助力，曾面臨只有三千元卻要七個人吃飯的窘境，但劉民和表示：「也很奇妙的這樣度過了。」

攝影家沈昭良的作品《被撥慢的五五○天，尋找有光的所在》，透過以空間為主的視覺影像，進一步帶到戒毒村的生活，例如有村民告訴沈昭良，他是「被回收的資源」，「村民覺得自己是資源」觸動沈昭良去拍資源回收箱表達意象，另一張照片則是苗栗戒毒村的入口有兩盞微光，沈昭良盼藉此導引連結村民未來的新人生。

劉民和牧師在記者會中表示，想到自己曾被毒害的痛苦，就願意一步一腳印去幫助吸毒者，未來還要加強反毒教育。林堉璘宏泰教育基金會董事王濬智致詞表示，第一屆得獎人劉民和牧師將得到的三千萬元獎金全數再投入戒毒工作，推動養成更多反毒戒毒人員，目前第二屆得主正在評選中。