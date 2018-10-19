〈台北都會〉啟動經濟發展 姚文智：要當招商市長

2018-10-19

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨召開「點燃經濟發展引擎—首都台北、國際招商」記者會，表示當選後要做「招商市長」及「半個外交部長」，設立「國際招商辦公室」，由市府主動出擊、市長擔任召集人，以國家首都的高度，提升城市外交，繼而啟動北市產業經濟發展的引擎。

提設國際招商辦公室 市長任召集人

姚文智主張打造「首都創新生態系」，包括以產業發展基金推動「Innovation@Taipei」台北產業創新計畫，鼓勵產業創新發展；以「首都隱形冠軍」專案計畫支持中小企業發展；以創新採購帶動國內外企業研發投資。

推智慧城市 資訊局轉型智慧治理局

在「智慧城市」推動上，姚表示，將把資訊局轉型為「智慧治理局」，建立整合性智慧城市運籌中心，推動智慧城市建設與公共治理，更要全力推動智慧支付場域的普及，也會以數位政綱擘劃各項智慧服務的發展，並將台北市立大學作為前瞻城市智慧化的高等教育與研究單位。

盼吸引外商設亞洲總部或研發中心

姚文智表示，近期美中貿易大戰，牽動各國與全球企業長期重新布局，台灣也面臨經貿戰略調整，北市可透過租稅優惠（如地價稅等地方稅）和產發基金補貼等政策工具，也可向中央政府爭取計畫合作，吸引外商來台設立亞洲總部或研發中心。

另外，他認為，都更產業產值不容小覷，北市上看十七兆，主張成立「住宅及都更局」擴充十倍都更人力、投入每年百億基金，擴大公辦都更，遍及台北老城區，以整宅、遷建基地或平宅優先，分級分段實施；同時保存自然風貌及古蹟、歷史建築，劃設中心商業區為容積移入區。