〈台北都會〉選前人行道整修爆量 民疑柯拚選舉

2018-10-19

〔記者郭安家／台北報導〕距離投票只剩一個多月，不少民眾卻發現，北市各地人行道遍地開花、宛如大工地。北市議員王鴻薇昨開記者會指出，今年人行道工程約有六成，集中在九月至十一月施工，這三個月開工面積高達六二二一坪，質疑台北市長柯文哲選舉年拚業績，豈料北市新工處坦言選舉年很多陳情案，請民眾多見諒。

6成工程集中在9到11月施工

根據新工處統計，今年一至八月，人行道修繕工程四十七件，但最近短短三個月，工程高達六十八件；整修面積也高達兩萬○五六七平方公尺（約六二二一坪）。

就有民眾向王鴻薇投訴，家裡、公司附近，甚至通勤路上，一直看到施工，走到哪裡都有圍籬，質疑難道台北市政府是錢太多了嗎？人行道修了又修，選前大量施作，是在趕工拚政績嗎？還是年終消化預算？

北市府：選舉年陳情案多

新工處工務科長郭俊昇說，這些工程前半年在設計，後半年在施工，但他也坦言今年是選舉年，很多陳情案、年度維修，希望選前給大家比較好走的空間，若施工過程造成市民不便，還請多多見諒。

新工處共管科長洪聰維表示，人行道整修工程是開口契約，需完成設計契約、決標、與議員或里長會勘後，才能決定施工點，因此會較集中在下半年。

由於台北市政府昨也發新聞稿，稱北市「路平專案」獲內政部評比連續五年為六都第一，今年獲得優待遇不用評比，成全國觀摩對象。王鴻薇也批，北市府1999（市民熱線）接獲路不平申訴案，二○一五年為一○○九件、國賠四十二件，但逐年升高為，前年的一五○○件、國賠五十四件，去年則高達二八八七件、國賠六十六件。

她說，市府稱連續五年路平六都第一，不就是從前市長郝龍斌時就開始了？「那四年前柯文哲選舉時坐摩托車是在靠夭（台語，指垃圾話）什麼？你（柯）要選時路爛，執政時路就很棒？」根本是為選舉年擦脂抹粉；但對此，現場官員並未回應。