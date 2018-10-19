〈台北都會〉194億元 基隆明年總預算拍板

2018-10-19

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會昨天三讀通過基隆市一○八年度總預算案，歲出一九四億二一七七萬餘元，小刪約一三四○萬元，但仍比今年度增加約十七億元，明年度仍維持「債務零成長」，同時舉債、還債各三十億元，「借新債還舊債」減輕利息負擔。

基隆市明年度預算比今年增加約十七億元，主要是各局處爭取到中央計畫型補助收入，增加十億四千萬餘元，一般性補助收入也增加五億○四八九萬餘元，統籌分配稅款增加一億七千萬餘元。

本屆市議會最後一次大會共刪減約一三四○萬元，包括連續三年叩關失敗的「新市政大樓規劃設計與競圖費」一二五○萬元，其他還有都市發展處都市更新業務委辦費六十萬元、仁愛之家福利業務近三十萬元。

市長林右昌感謝議會支持，他表示四年來受益良多，市府預算被刪除的比例與全國其他縣市相比，已經非常少了，議員在審議過程有非常多意見，都是對市府的鞭策，目的都是希望基隆更好。

告別議場 7人不再參選連任

基隆市議會第十八屆第八次定期會昨天落幕，本屆任期結束後有七名市議員不再參選連任，散會後由議長宋瑋莉、副議長蔡旺璉逐一頒贈「民意之光」匾額，感謝他們善盡職責、為民喉舌。

七位不再參選連任的議員，分別是張漢土、詹春陽、鄭林清良、施世明、韓良圻、張錦煌、陳江山；其中，最資深的是被譽為市議會「媽祖婆」的七十歲鄭林清良，她從一九八六年擔任議員，已蟬聯八屆，林右昌在小學五年級也曾當過她的助選員，幫忙發競選文宣。