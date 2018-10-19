〈台北都會〉《選舉系列報導─基隆市長選情分析》林右昌執政優勢 謝立功苦苦追趕

2018-10-19

記者盧賢秀／特稿

相較於隔壁的新北市長選戰拚搏廝殺，基隆市長選況顯得冷清，國、民兩黨市長參選人的攻防並不激烈，民進黨籍市長林右昌有執政優勢，政績是他拚連任的最大利器；國民黨謝立功努力尋求黨內團結，基本盤仍待鞏固，苦苦追趕中。

基隆市的政治版圖雖然藍大於綠，但林右昌四年來的施政建樹讓許多民眾有感，包括火車站南廣場、東岸停車場的改造工程，增闢基隆往返台北的快捷公車、山坡地解編等，還有中山一、二路拓寬、忠一路打通、軍港遷移、東岸貨櫃場遷移和輕軌捷運等計畫，讓民眾看到基隆的前景，各黨派議員也多肯定基隆正在蛻變。

除了政績牌，林右昌也籌建綿密的輔選組織，後援會約七十個之多，展現豐沛人脈，其中還有 「偏藍」的地方人士向林陣營靠攏；林右昌認為，對手就是自己，將這場選戰視為四年執政的成績檢驗，努力創造比本屆市長更高的得票數。

雖然林右昌掌握優勢，但民進黨在中央執政的成績、深澳電廠爭議及年金改革等，他多少也承受包袱，再加上外界看好「穩上」，他也擔心支持者心生鬆懈，選戰後期努力催出支持者的熱情。

謝立功主打深澳電廠，但在行政院宣布停建、劃下停損點後，他必須另闢議題戰場，目前訴求要讓年輕人留在基隆，但尚未提出明確的政見和規劃；再加上藍營內部的初選裂痕尚未弭平，黨主席吳敦義日前在謝立功競選總部成立時，脫口自爆前駐紐西蘭代表介文汲曾爭取參選機會，吳回稱「已經內定謝立功」，又讓藍營內部再添裂痕。

基隆政壇人士認為，謝立功缺乏資源、人力，黨內團結又有缺口，挑戰林右昌的難度頗高，謝立功必須結合藍營市議員參選人，先穩住基本盤再拓展中間選票，是當務之急。