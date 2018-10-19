〈台北都會〉侯批假牙補助 蘇斥：把長輩當賊防

2018-10-19

〔記者陳心瑜、翁聿煌、何玉華、賴筱桐／新北報導〕新北市長選戰為了假牙補助問題，民進黨蘇貞昌陣營與國民黨侯友宜陣營、市府激烈交火。對於蘇貞昌提出擴大長者補助假牙政策，侯友宜、市府都嘲諷「真的比假的好」，表示目前推動的健齒計畫比裝假牙更好，假牙補助不切實際；蘇貞昌及發言人黃韋鈞反駁說，沒有長者會為了裝假牙而去拔掉真牙，反擊市長朱立倫、侯友宜竟把長輩當成賊來防，非常荒謬。

市府昨天召開記者會質疑蘇貞昌的假牙補助誤導民眾，市府發言人張其強說，「真的一定比假的好」，蘇貞昌未說清楚擴大長者假牙補助究竟有無名額與預算限制，市府不會盲目跟進其他縣市，新北已針對弱勢族群，包括六十歲以上低收入戶、六十五歲以上中低收入戶等對象，提供最高全口四萬元、半口兩萬元的補助，沒有名額限制，去年共補助五百多口。

市府：不鼓勵有免錢的加減裝

張其強表示，免費假牙補助應該針對「沒錢裝假牙」的弱勢長輩，而非鼓勵「拔真牙、換假牙」或「有免錢的加減來裝」，今年起新北市首創六十五歲以上長者免費塗氟，發現牙周病也提供治療補助。

衛生局長林奇宏指出，保護真牙跟牙周病治療才是重點，藉由塗氟留住長者的自然牙齒，將假牙補助預算挹注作為長者口腔保健補助費用。

侯友宜：顧真牙比換假牙重要

侯友宜受訪說，包括世界衛生組織和進步的國家都認為，「顧真牙比換假牙更重要」，市府一直往健齒計畫的方向在做，效果非常好，不能牙齒痛就換掉、膝關節壞掉就換新的；另外，侯友宜辦公室也發稿「酸」說，「提醒蘇前縣長，三餐飯後記得刷牙，定時塗氟保護牙齒健康」。

蘇貞昌：誰會為裝假牙拔好牙

蘇貞昌反批說，他們（侯友宜陣營）老是酸言酸語，嘲笑長輩更不應該，假牙補助在桃園市、基隆市都非常成功，滿意度高達九成五，為何新北不能做？侯陣營只會奚落長輩，「老人家如果有好的牙齒，難道會拔掉來裝假牙嗎？」侯不做，就讓蘇貞昌當選為長輩做。

牙醫後援會：塗氟對長者沒用

擔任蘇貞昌三重區牙醫師後援會總會長的石公燦也批評說，市府針對長者的塗氟政策，「塗氟對小孩有用，對長者沒什麼作用」，長者更需要的是預防牙周病，「要當首長的人，判斷力很重要」。

蘇貞昌的發言人黃韋鈞反諷說，蘇貞昌的擴大假牙補助是針對有需要的長者，就像蘇貞昌陣營不會質疑長者們，會因為想要市府補助的老花眼鏡，而刻意把視力弄壞。