〈北部〉宜運桌球室擬關閉 百名球友反彈

2018-10-19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭運動公園田徑場多功能室，縣府平日規劃為桌球室近日卻公告，考量國民運動中心已有桌球室，二十六日起封閉。田徑場多功能室的桌球室免費使用，國運中心每小時要九十五元，引起百名球友反彈，質疑縣府與國運中心官商勾結。縣府回應，多功能室未來如何使用，還要綜合評估，保留桌球室的方案也會納入討論。

配合國民運動中心啟用 挨批圖利

宜運田徑場多功能室，目前有五張桌球桌，每天上午五點半至晚間十點開放民眾免費使用，使用率高。近日，縣府在多功能室貼出公告，「為配合國民運動中心啟用等因素，二十六日起多功能室停止對外開放」，引發桌球球友反彈。

陳姓球友指出，他是宜蘭市某桌球協會會員，成員超過一百人，平日都會相約到多功能室打球，現在卻因與國民運動中心廠商簽有合約而關閉桌球室，這根本是圖利，甚至是「官商勾結」，置縣民權益於不顧。

體育場指場地考量 絕無圖利情事

陳姓球友更批評，國運中心桌球室每小時要九十五元，且會辦理一些課程，排擠一般民眾使用空間與時間，造成很多不便，希望縣府懸崖勒馬，不要封閉田徑場的桌球室。

宜蘭縣政府體育場坦言，考量多功能室的桌球室場地陽春，加上國運中心也有設置，才會打算封閉多功能室轉成其他用途，避免閒置空間產生，不是因與國運中心廠商簽合約才關，絕對沒有圖利或官商勾結情事。

體育場指出，田徑場的桌球室未來研議給其他單位使用，但怎麼利用還要經過綜合評估，保留原先桌球室狀態，也是未來規劃的選項。