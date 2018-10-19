〈北部〉不讓青年四處漂 劉曉玫：打造返鄉就業環境

2018-10-19

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨提名花蓮縣長參選人劉曉玫昨天表示，過去九年來，縣府未積極招商、營造安心穩定的經商環境，企業紛紛走避，工作機會少、薪資水準低，就業環境對年輕人非常不友善，她若當選，將全力打造讓青年返鄉安居樂業的經濟環境。

9年來人口少了1萬 年輕人外尋工作機會

劉曉玫指出，二○○九年花蓮縣人口有卅三萬八千多人，去年降到卅二萬八千多人，九年來少了一萬人，多年來就業環境差、逼著許多戀家鄉的年輕人必須「四處漂」，往西部縣市找尋工作機會；她提出橫跨社福、觀光、原民、經濟、交通、青年創業、治安、醫療照護等領域十二個「更好」願景，積極建設花蓮。

劉曉玫昨天舉行潮T發布記者會，和青年軍穿上T-shirt跳了一段動感十足的舞蹈，希望傳達健康朝氣的氣息。她說，自己主題曲作詞人之一的洪小麥，就是這樣「北漂青年」，其筆下的「黑夜翻轉，看見白晝」描述的心情，就是希望有一天黑夜散去，代表新希望的年輕人返回家鄉、照亮花蓮的未來；這群青年軍就是花蓮未來的新希望，希望透過潮T，傳達希望的力量，號召更多年輕勢力一起勇敢改變，為花蓮注入活力和正能量。

生、托育都有補助 積極招商增加就業

劉曉玫說，當選後將增加年輕父母親的養育補助金，包括發放托育補助費每年三萬元、生育補助每胎一萬五千元，及中低收入戶育兒每月五千元補助費；此外，還會推動青年住宅轉型為租售兩用社會宅，降低年輕人居住負擔。

她說，在改善就業和創業環境方面，未來會積極招商，塑造政治清明風氣，讓企業敢投資，增加在地工作機會；也會協助四十歲以下青年創業者，優先為他們媒合及擔保創業基金或優惠貸款；縣府也會配合中央政策推動產業升級與轉型，如力推農業地方創生來帶動科技、設計、行銷、創意等相關產業發展，活絡地方經濟，創造出更多更好的工作機會，提供青年返鄉定居的動力。