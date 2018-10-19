〈北部〉竹竹苗議員參選人 6人資格不符

2018-10-19

〔記者蔡孟尚、洪美秀、彭健禮／竹苗報導〕中選會昨公告直轄市議員、縣（市）議員候選人資格審定結果，共有十五人不符合規定，不得登記為議員候選人，其中新竹縣有四人，新竹市與苗栗縣各一人。

竹縣蘇明輝、劉良彬、趙一先、鄭朝日

新竹縣四人分別是爭取連任的縣議員蘇明輝、劉良彬、趙一先及竹東鎮民代表會副主席鄭朝日。

中選會表示，蘇明輝、劉良彬、趙一先三人，因犯貪污治罪條例對於職務上之行為收受賄賂罪，十一日經最高法院判決駁回上訴確定，依公職人員選舉罷免法不得登記為候選人。

鄭朝日則因同時登記為新竹縣議員及新竹縣竹東鎮鎮民代表候選人，依公職人員選舉罷免法規定，二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其申請登記之候選人，以登記一種為限，為二種以上候選人登記時，其登記均無效。

蘇明輝表示尊重、配合；劉良彬說，感謝一路以來相信他的人，他會堅強走下去；趙一先說，他會坦然面對；鄭朝日到昨晚記者發稿為止，始終聯絡不上。

竹市前議員謝希誠

新竹市僅前市議員謝希誠一人資格不符，不得登記為候選人，謝是因不能安全駕駛，今年五月卅一日判刑五月，得易科罰金確定，但他在八月卅一日登記截止前尚未執行，構成公職人員選舉罷免法消極資格規定之情事，故不得登記為候選人。

謝希誠受訪表示，七月收到判決後，就多次向法院表達要繳納罰金，但法院回覆尚未分案，十月九日他完成罰金繳納，如今卻變成無法成為候選人，讓人不得不懷疑是選舉的「政治迫害」，他已在臉書表達對此事的看法，一切交由選民評斷。

苗縣前縣議員吳昌運

登記參選苗栗縣第二選區議員的前縣議員吳昌運，因刑案被判刑確定，雖假釋出獄，但保護管束要到二○二○年一月，尚未執行完畢，依選罷法規定不得登記候選人。

「選罷法如此規定，那也沒辦法！」吳昌運表示，對於過去的錯誤，他坦誠面對，待未來執行完畢再投入選舉，繼續為鄉親謀福利。