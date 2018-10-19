〈北部〉八德、大溪四項治水工程 後年全數完工

2018-10-19

〔記者周敏鴻／八德報導〕市長鄭文燦昨主持八德區「中山路（豐德路至工業區）雨水下水道工程」完工啟用典禮，他表示，另將持續推動豐德路雨水下水道、舊大湳圳排水改善兩工程，以解決過去的淹水問題，提高大溪與八德區的防災等級。

八德中山路下水道 完工啟用

八德重劃區、更寮腳、僑愛地區過去常淹水，市府為了徹底改善，決定讓舊大湳圳的灌溉功能轉型為區域排水大排，讓舊大湳圳從東門溪系統改取道至大漢溪排放水流。

為此，市府規劃總經費一億三八五○萬元的大溪區「員樹林支渠新設管制水門工程」、八德區「中山路（豐德路至工業區）雨水下水道工程」、「豐德路雨水下水道工程」、「舊大湳圳排水改善工程」四項治水工程，其中，員樹林支渠新設管制水門工程，可讓上游員樹林支渠水流不會排到更寮腳，已於二○一六年九月完工，中山路（豐德路至工業區）雨水下水道工程則於昨天完工啟用。

鄭文燦表示，中山路（豐德路至工業區）雨水下水道工程，長度四百二十公尺，箱涵長、寬各為一．六公尺、一．四公尺，可將中山路沿線的水流有效引入舊大湳圳。

豐德路下水道 預計12月開工

鄭文燦表示，豐德路雨水下水道工程預計十二月開工、明年十二月可完工，長度五十五公尺，將能有效改善豐德路的雨水箱涵通水斷面不足等問題；舊大湳圳排水改善工程預定十一月發包、二○二○年十月可完工，長度一四二六公尺，灌溉排水路能截流到舊大湳圳，改排入大漢溪。

舊大湳圳排水 預定11月發包

鄭文燦表示，四項工程將於未來的兩年內全數完工，屆時八德重劃區、更寮腳、僑愛地區的淹水問題將能有效解決，讓大溪與八德區的都市發展更加有保障。