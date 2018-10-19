〈北部〉苗栗泓赫廠房原址 首都客運將進駐

2018-10-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕泓赫企業公司原計畫將在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，地方人士強烈反彈，主動撤銷申請案，並將廠房轉售，但地方傳言不斷「將有更具毒害的公司進駐」，縣議員黎旭欽於昨天議會總質詢提問，縣長徐耀昌回應，廠房將由首都客運集團購置，做為電動巴士研發廠，保證不是有毒害的企業。

蓋電動巴士研發廠

首都客運集團董事長李博文也於昨天下午拜會縣府，希望縣府協助申請設廠等事宜，徐耀昌應允全力促成。

李博文說，集團旗下擁有首都、台北、大都會、台中客運等四家客運公司，共約四千輛客運車，投資約近廿億元，購買泓赫的廠房，計畫將來做為整合上下游的基地，配合政府政策，研發、製造低底盤電動客運車，估計可提供五百人左右的就業機會。

泓赫於二○一六年向縣府申請設置資源再生處理廠，計畫設置熔融爐，每月預計處理約二千八百公噸的事業廢棄物，引發地方強烈反彈，連署堅決反對，抗議不斷；去年八月初，業者主動撤銷開發案。

施工是做綠能屋頂

但鄉親發現，廠房仍接續施工，懷疑泓赫重啟爐灶，準備發動陳抗，地方激憤再起。經縣府查證，民眾所指工程為業者將廠房屋頂出租給能源公司，設置屋頂太陽能板；泓赫也表示，因已撤案，進一步出售廠房。