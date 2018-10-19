〈北部〉公車602、603到新莊 29日通車營運

2018-10-19

〔記者周敏鴻／龜山報導〕桃園市區公車602「桃園大有路—捷運迴龍站」、603「國立體育大學—捷運丹鳳站」路線，即將於廿九日通車營運，市長鄭文燦表示，現有的捷運棕線先導公車、601路線，加上602、603路線通車後，將讓桃園市到新北市新莊區的公車系統更完整。

市府表示，桃園到新莊的通勤人口多，市府原規劃一條捷運棕線先導公車路線、一條內壢到迴龍站的601路線，希望讓通勤民眾更方便，減少桃園、新莊間交通要道的車流量，也提前培養捷運棕線的運量，由於桃園、新莊間的通勤人口持續增加，因此決定在捷運棕線開通前，再新闢602、603路線以擴大公車的服務效能。

602從桃園大有路至北捷迴龍站

其中，602路線從桃園區大有路到新莊區台北捷運迴龍站，沿線行經大業郵局、新光三越大有店、榮總桃園分院、桃園高中、長壽路等，營運時間為上午五點半到晚間十點，平日尖峰時段班距十到廿分鐘、平日離峰時段班距廿至四十分鐘，例假日班距則為卅至六十分鐘，全面使用低地板公車。

603從機捷體大站至北捷丹鳳站

603路線從機場捷運A7體育大學站到新莊區台北捷運丹鳳站，沿線行經A7合宜住宅、機場捷運A6泰山貴和站，可提高A7合宜住宅到新莊的交通便捷度。營運時間為上午六點到晚間十一點，平日尖峰時段班距廿分鐘，平日離峰時段及例假日班距皆為廿至四十分鐘，使用中型巴士營運。

鄭文燦表示，新闢的兩條路線都採里程計費，同樣適用持市民卡刷卡「八公里買一送一」的優惠方案。