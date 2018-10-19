〈北部〉居家醫療整合照護 造福復興病患

2018-10-19

〔記者許倬勛／復興報導〕「看病比生病還痛苦！」山地醫療資源不若平地、都會區，慢性病患若須下山定期回診，就醫過程宛如「長征」，勞力、耗時又傷財，健保署今年起與林口長庚醫院合作，在復興區推動到府醫療的「居家醫療整合照護計畫」，減輕病患及家人的負擔。

健保署和林口長庚醫院合作

健保署與林口長庚醫院昨舉辦「復興區IDS十五週年」醫療活動，健保署長李伯璋到復興區視察醫療服務現況，病友也分享過去就診的不便。

住在復興區三光里的四十一歲胡先生，七年前因大病導致呼吸系統受損，迄今仍長期臥床，胡家每月得請人載他下山就醫，每趟來回就要耗費兩個多小時，動輒花費四、五千元。胡媽媽說，平常省吃儉用只為讓兒子得到最好的照護，但七年的就醫經歷宛如「長征」，她自嘲：「都可以環台好幾圈了！」

24小時駐診、深入部落巡迴醫療

健保署表示，過去為了解決山區就醫不便，與林口長庚醫院、聖保祿醫院、復興區衛生所及高揚威家醫科診所合作推行的「桃園市復興區醫療給付效益提升計畫（IDS）」，到今年已滿十五年，提供復興區後山三里（高義、三光、華陵）全天廿四小時駐診、每日三診門診，以及深入部落的巡迴醫療，涵蓋約三千住民的醫療照護。

林口長庚醫院表示，當地居民因糖尿病、高血壓、心衰竭、脫水、肺炎等疾病住院的比例，已從早年的三％下降至二．六％，顯示良好且適當的醫療照護，能夠降低住院機率，減少醫療成本支出。

視病況可到宅診療、開立藥方

健保署表示，另為配合長照2.0計畫，今年起與林口長庚醫院合作推動「居家醫療整合照護計畫」，由醫療團隊到宅進行評估後，視病況提供居家診療、開立藥方等服務，讓慢性病患、長者不用再受舟車勞頓之苦，截至九月底已有一九八位居民接受居家照護。

長庚醫院家醫科醫師葉維中說，台灣邁入高齡化社會，針對偏鄉老者的醫療照護更顯重要，此計畫也配合山區各級長照據點，提供飲食衛教指導、藥物宣導及保健運動等。