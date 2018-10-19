〈中部〉三年招商破九千億 林佳龍秀成果

2018-10-19

〔記者黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕市長林佳龍招商成果亮麗，其競選總部十八日說，三年多來推動產業投資破九千億元，榮登全台第一，台積電、美光記憶體等陸續到位，薪資成長率躍升六都第一，年輕人留鄉意願變高，失業率也連兩年半六都最低，台中是希望與活力的城市。

林佳龍競選總部舉行「進步台中分享會」，盤點林佳龍三年多來推動的產業投資，由競總發言人張雅旻、陳世凱及林尚賢說明相關政策落實成果。張雅旻說，市府為在地企業推出相當多配套服務，協助企業解決土地、人才、技術、資金等問題，成為企業後盾。

張雅旻舉例，台積電擴廠投資七千億元、美光記憶體投資每年六百億元、三井不動產投資台中港OUTLET PARK廿五億等案，都是市府積極排除障礙推動而成，並吸引國際大廠法國達梭、日本三菱電機、德國西門子等企業進駐。

陳世凱說，四年來共引進投資金額達九千一百卅億元，帶動至少一萬六千多個就業機會，吸引更多年輕人留鄉，也吸引不少遷入人口，平均每年人口成長都達二萬人，今年上半年失業率三．六％，連兩年半六都最低；薪資成長率七．五四％，六都第一。

獅友挺盧秀燕 成立後援會

上百名大台中地區獅子會獅友昨在盧秀燕競選總部成立力挺盧秀燕後援會，盧秀燕表示，台中的薪資是六都之末，經濟不佳、空污嚴重，若是批評就被對手指為假新聞，呼籲大家支持她選市長，讓她來改革。