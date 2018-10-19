〈中部〉太平苗圃復育有成 200黃緣螢放閃

2018-10-19

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員張玉嬿向市府爭取在太平苗圃復育黃緣螢兩年，螢火蟲達人藍森彬近日發現該處有上百隻飛舞放閃，他昨天說，水生黃緣螢一年在春秋兩季羽化，觀察發現母蟲數量較去年倍增，粗估有二百隻以上成功復育，將進一步改善棲地。

市府建設局二○一六年進行太平苗圃景觀改善工程時，張玉嬿邀藍森彬等人與市府合作，打造黃緣螢復育基地，從資源及環境基礎周邊水源和夜間燈光改善做起，原有百隻幼蟲成功存活，但因寒流等氣候因素，最後僅見零星黃緣螢身影。

藍森彬表示，去年他和社造委員侯水河持續改造棲地，水質、土壤的農藥殘留和家庭廢水經一年淨化，今年五月初在生態池及小溪旁已見卅多隻螢火蟲一起飛舞，上週六首見上百隻秋季黃緣螢熠熠生輝，且持續到本週三，令人驚喜。

他說，母蟲數量較去年倍增，交配成功比例很高，粗估有二百隻以上成功復育，此波高峰期至週日結束，最佳觀賞期是傍晚五點半到六點半；侯水河表示，太平苗圃生態環境好，黃緣螢族群數量才能提升，將進一步改善棲地。

張玉嬿指出，願為生態和螢火蟲復育多盡一分心力，讓太平有更多螢光；藍森彬表示，全球有二千七百多種螢火蟲，幼蟲在水裡的只有十種，黃緣螢是比較常見的台灣特有種，幼蟲以河流中的蜷螺類為食，成蟲期約十天，夜行性，發黃色光。