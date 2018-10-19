〈中部〉花博后里園區發現館 展大甲溪生命故事

2018-10-19

〔記者張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕台中花博三大園區中，后里森林園區落實與自然共生、共好的核心理念，保留原有樹木，園內發現館以永續概念打造，策佈展以「水」為起點，以八個單元敘述大甲溪流域各海拔不同的生命故事，副市長林依瑩十八日引領市府團隊在使用綠色建材呈現鏤空視覺、與老樹融為一體的明亮空間內，搶先看策佈展內容。

與自然共生 保留原有樹木

后里森林園區是由軍營改建，為了符合花博的主題及精神，市府保留現地老樹，發現館避開老樹進行建築體建設，打造一個充滿自然原始的中庭。發現館建材採再生塑化磚，所有建材於撤展後都能回收再利用，鏤空磚的特性，讓戶外的綠意、空氣與水氣流通館內外。

林依瑩表示，花博台中宣言重新詮釋GNP定義，希望透過花博重建人與自然之間最緊密的連結，發現館依此精神，提出「在台中看見半個地球」，不管是保留展館內原有樹木，重現石虎生態、中海拔保育類動物或櫻花鉤吻鮭復育等作為，都傳達人類和自然是很緊密連結的觀念。

發現館以「水」為起點，運用大甲溪流域帶領遊客從低海拔的高美濕地行走到高海拔的雪山之森，透過八個單元敘述各海拔不同的生命故事，也集結新生代設計團隊進行藝術展示及多媒體互動等單元，重新詮釋台中母親之河的生態地景。

烏日高鐵站 花博地景藝術點燈

此外，台中商銀為響應台中花博，以「台灣的野草地圖」結合「島嶼裡的山和海」意象，在烏日高鐵站前廣場打造花博地景裝置藝術，同時有光藝術設計，十八日舉行點燈儀式。市長林佳龍表示，除了后里、外埔、豐原三大園區，台中各處都有「小花博」響應，烏日高鐵站更成為迎賓新門戶。