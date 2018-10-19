〈中部〉參選彰化議員 郭坤昌資格不符

2018-10-19

〔記者張聰秋、劉曉欣／彰化報導〕今年地方五合一縣市長選舉候選人姓名號次抽籤，今在各縣市選舉委員會、鄉鎮市公所登場，彰化縣選舉委員會昨公佈參選人資格審查，縣議員第二選區郭坤昌資格不符，撤銷參選，已繳交十二萬元保證金，縣選委會將退還。

縣選委會表示，無黨籍郭坤昌因傷害案件，被彰化地方法院判處有期徒刑二月，如易科罰金，以一千元折算一日，案於今年八月廿三日確定，且於今年八月卅一日登記期間截止前執行未畢，依照「公職人員選舉罷免法」第廿六條第四款前段消極資格規定情事，不得登記為候選人。

郭坤昌︰會繼續服務 四年後再戰

對於無法登記參選，郭坤昌強調，人在做天在看，公道自在人心，雖然暫時無法在枱面上為鄉親權益出聲，但只要鄉親需要服務，他都會全力幫忙，四年後將做好準備參選縣議員！

伸港鄉長、福興鄉福寶村長同額競選

鄉鎮長方面，伸港鄉同額競選，現任曾煥彰力拚連任，他強調仍會全力以赴，也會成立競選總部。爭取連任福興鄉福寶村長黃耀輝，同額競選，鄉公所表示，同額競選不再辦理抽籤，唯一參選人號次為一號。

縣長選舉打得火熱，無黨籍參選人黃文玲昨砲轟國民黨王惠美，捲入大統長基劣質油事件，涉嫌替業者關說，她邀對手到鹿港天后宮發誓，若敢向媽祖婆發誓未涉及關說，她願意喝下三杯劣質油。對此，王惠美說，舊聞了，五年前回應過，現在不會隨黃文玲起舞。