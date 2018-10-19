〈中部〉北斗河濱公園美人花開 水臭煞風景

2018-10-19

〔記者陳冠備／北斗報導〕再臭也要來跟「美人」拍照！彰化縣北斗河濱公園河岸遍植美人樹，近日進入開花期，舊濁水溪河畔映成兩條「粉紅色地毯」，美不勝收，吸引不少民眾來拍照、寫生，不過河道因缺乏整治散發惡臭，民眾得戴上口罩才能跟這群「美人」合照，賞花遊興盡失。縣府表示，舊濁水溪水源需供農業灌溉，自淨能力不夠，將加強清理水面雜物並協調水源挹注。

彰化縣政府為美化舊濁水溪河道，二十年前在北斗渡船頭至台一線上開始種植美人樹，全長約一點五公里，每年雙十國慶過後，美人樹梢粉紅花朵盛開，河道上掉落花朵舖成粉紅地毯，河岸旁道路染為粉紅隧道，成為北斗的賞花祕境。

雖然美人樹開花很吸睛，但是舊濁水溪疑似久未疏通，河面變成灰黑色還不時飄出豬屎味，形成「臭水溝配美人」。

元姓民眾說，路過河濱公園，發現美人花已經滿開，趕緊拉著同事到河道下與美景自拍，可惜惡臭不斷從河面飄來，拍照需要憋氣，同事更戴上口罩拍照，無法盡興賞花有點美中不足。

彰化縣環保局水質保護科科長楊欣怡表示，舊濁水溪沿岸畜牧業飼養頭數佔全縣近三成，加上支流八堡圳及刺仔埤圳流水供應沿線灌溉所需，缺乏天然水源導致自淨能力差，河道流動慢就易產生臭味，會加強污染稽查作業。縣府水資處表示，水面水草滋生也是水流緩慢主因，將派員清理也會協調水利會打開制水閥引入灌溉水源。