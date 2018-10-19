〈中部〉魚池紅茶文化季 茶餐撒野趣

2018-10-19

〔記者謝介裕／魚池報導〕南投縣魚池鄉一年一度的紅茶文化季活動，將在十一月三、四日兩天舉行，今年以「撒野趣」為主題，邀請民眾在日管處向山遊客中心透過野餐方式，一起吃美食、喝好茶、聽音樂、看表演，享受味覺、視覺及聽覺三重饗宴，昨天也在記者會中宣佈，野餐上限人數將從去年的三百人加倍至六百人，且即日起開始開放上網報名，額滿為止。

優質紅茶作為拌手禮

魚池鄉長陳錦倫說，舉辦多年的紅茶文化季活動，已成台灣秋季知名的紅茶產業行銷活動，今年公所還特別招標購買三七五台斤的在地優質紅茶作為拌手禮，展現與茶農站在同一陣線推廣茶產業、茶文化的決心。

兩天的活動中，將由紅茶評鑑頒獎典禮揭開序幕，緊接著，安排揉茶手作體驗、有獎徵答、展售會及各項音樂、舞蹈與魔術秀。

紅茶料理野餐開始報名

而「撒野趣野餐」則是該活動的最大亮點，公所委由在地業者將紅茶以新奇的料理方式呈現於餐點中，推出茶香佐潭光的野餐餐盒，內含蜜香紅茶雞腿、古早味紅茶香草粿、西式紅茶小餐包、脆香紅茶酥等，要讓民眾在茶香縈繞的湖光水色中，嚐嚐不同風貌的紅茶滋味。

公所表示，去年首度辦理野餐活動，限量三百人，結果一天就爆滿，今年增至六百人，相關活動資訊可至紅茶文化季的粉絲專頁查詢。