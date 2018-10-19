〈中部〉工友遇缺不補 南投爭校園裝監視器

2018-10-19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國中、小工友遇缺不補，恐影響校園安全，南投縣教育產業工會對全縣一六九所國中、小發出調查問卷，有八成認為應有工友，有九成七認為縣府補助經費不夠。縣府教育處認為，工友遇缺不補是中央政策，縣府會再向中央爭取每校都有監視系統維護校園安全。

南投縣教育產業工會指出，因為陸續接到會員反映學校有工友的需求，少了工友對學校影響甚鉅，為了通盤了解全縣的狀況，發出問卷給全縣的國中小，發出一六九份，回收一○五份，經統計回收問卷，有八十一％認為「一定要有工友」。

若真的沒辦法編制工友，有九十七％的學校認為現在每名工友每年補助六萬的經費不夠，更有七十四％的學校認為每年至少要十二萬元以上才足夠支應沒有工友時所需的相關花費。

環境維護、校園安全均缺錢缺人

教育產業工會也說，校園裡有很多大大小小的事務都要工友處理，中央政策遇缺不補，有不少學校已沒有工友，縣府雖有給無工友的學校每年六萬元補助，但學校要請人割草、修剪樹木、維修等，根本不夠用。這幾年學校還有替代役，相關工作還不至於停擺，但隨著替代役即將走入歷史，讓學校非常緊張。

有不少學校也認為沒有工友後，縣府補助找外面的人來做環境維護等工作的經費不夠，學校還要自己再想辦法找經費，也有學校拜託退休工友來當義工，幫忙做修水電等工作，但也認為無法長期找人來當義工。

教育處︰補助有限 盼教職員多幫忙

南投縣府教育處長李孟珍則表示，工友遇缺不補是中央政策，給沒有工友的學校補助，少一名工友一年六萬元，少兩名十萬元，補助款是縣府編預算支應而非中央支付，目前財政困難，未來增加補助還得視財源情況研議。不過也要請各學校的教職員多幫忙，畢竟校園環境維護是所有教職員的共同責任。

由於縣內國中、工友減少或已無工友，加上替代役退場，校園安全問題將全面以裝設監視門禁系統來補強，已行文教育部補助校園大門監視系統，全縣統計只剩八十三所學校沒有設置，約需四百零六萬，一旦經費有著落，就能全面裝設。