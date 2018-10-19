〈中部〉嘉縣長爭霸 3選將比銀髮福利

2018-10-19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕搶攻銀髮族選票，嘉義縣三位縣長選將各提老人福利政見！國民黨吳育仁前天首先提出發行「嘉義長青愛心卡」，弱勢老人門診掛號免部分負擔；民進黨翁章梁昨天則提出不老社區構想，將向中央爭取設立「長照產業園區」，鼓勵業者前來投資；無黨吳芳銘喊出「老農安心退，月領兩萬五」，讓農民退休後生活也有保障。

吳育仁也提出設立老人「幸福嘉油站」，供應餐點或熱食；善用公共閒置空間，以國民小學或社區活動中心廣設長青學苑及日間托老中心；落實長照在地在宅照顧，補助獨居老人改善居家無障礙環境，鼓勵民間開辦平價、優質的住宿型長照養生村。

翁章梁將以「社區自主」、「安心照護」、「活力樂齡」及「敬老不減」等四大方向，推動社區自主發展高齡照顧網，透過農會建立老農照顧體系；盤點社區與校園可使用空間，推動公共空間的營造及老幼共同照顧；設置「人力專長資料庫」，讓有意願、具備專業技能的長者傳承經驗協助更多人。

吳芳銘主張由縣府設立農民銀行，協助媒介青農向老農租地，以擁有一公頃農地的老農為例，租金一年有八萬元，縣府再補貼四萬六千元，加上雜糧轉作補貼九萬元及老農年金一年八萬四千元，共三十萬元，等於一個月有兩萬五千元收入。