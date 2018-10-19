〈中部〉李進勇拚雲林更好 端五大願景

2018-10-19

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕民進黨雲林縣長參選人李進勇昨提出「雲林更好」五大願景力拚連任；國民黨參選人張麗善請來身障及弱勢團體相挺；無黨籍參選人王麗萍邀請書法家陳世憲取濁水溪水寫下「雲林做自己、台灣做自己」。

李進勇表示，雲林在綠色執政的十餘年來已打下穩定的基礎，未來四年將以建構穩健的財政秩序、運用智慧科技推動農業4.0、調整產業結構促進經濟發展、永續環境經營、貼近人心的社會服務等五大願景來推動縣政。

李進勇強調，過去三年縣府努力開源節流、健全財政，負債比例順利脫出列管名單，未來仍會持續強化財政管理，絕對不能債留子孫。

李進勇強調，未來將推動農業4.0，以智慧生產、數位服務模式，提高農業產值，解決天然災害、產銷失衡、人力短缺及資源欠缺等問題；此外，更要拚經濟，引進綠能及高齡健康產業，搶攻新興產業大餅，同時要開闢新工業區，招商增加就業、將人才留在家鄉。

王麗萍邀書法家寫台灣意象

王麗萍昨天將水桶吊入嘉南大圳濁幹線，取出一桶來自濁水溪的水，加入紅色及黑色墨水中，再由陳世憲持大掃帚書寫在長廿米、寬六米的棉布上，每個字約三公尺見方，讓人見識書法家的功力，競選總部全程空拍。

身障社團挺張麗善 獻花打氣

雲林縣脊髓損傷者協會前理事長林秀妹昨天代表獻花給張麗善，肯定她長期對弱勢族群的努力與奉獻；同為身障的前立委徐中雄，特別致贈拐杖給近來行動不便的張麗善，看到這麼多身心障礙朋友到現場鼓勵張麗善，讓他非常感動。