〈中部〉反蘭潭建太陽能板 嘉市長3將交火

2018-10-19

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕年底嘉義市長選戰戰火再起，國民黨黃敏惠、無黨蕭淑麗兩女將昨有志一同，質疑水公司第五區管理處今年五月在嘉義給水廠「公園淨水場」完成建置太陽能板，是民進黨現任市長涂醒哲讓水公司暗渡陳倉要在蘭潭水庫建置太陽能板的前奏曲，兩人重申反對蘭潭建太陽能板立場，批涂無視民意，涂回應時也砲火猛烈，強調他不贊成蘭潭建太陽能板破壞景觀，譴責黃、蕭兩陣營的操作手法是無中生有、張冠李戴。

公園淨水場裝設 水公司︰無接觸水體

水公司第五區管理處操作課長蕭博元說，公園淨水場清水池上方的太陽能板為屋頂型，清水池為密閉式水池，為鋼筋混凝土構造物，屋頂型太陽能板係架設於清水池上方，並沒有與水體接觸，無污染水體問題；本案由水利署核定，兩座清水池面積○．八公頃，由台水租給太陽能業者，與蘭潭水域型太陽能板案完全無關；蘭潭是否建太陽能板，仍由台電及台水公司評估研議，尚未定案。

黃敏惠質疑涂醒哲想暗渡陳倉

黃敏惠昨上午開記者會談「營造蘭潭為嘉義的東方之珠」時，率先開出第一槍，指公園淨水場清水池上方太陽能板已裝置完成，並出示相關照片，質疑涂醒哲讓水公司暗渡陳倉將太陽能板裝進清水池，批涂「只在那邊假情假意地說反對，卻放任台水，罔顧市民飲水安全」、「如果現在不阻止，蘭潭太陽能板案被偷渡成功的話，該怎麼辦？」

蕭淑麗也開攻 批涂一意孤行

蕭淑麗中午在競選總部與市農會家政班婆婆媽媽示範烹調養生餐，針對此事受訪時再補一槍。蕭說，她曾於七月十六日針對蘭潭擬建太陽能板召開記者會，表達強烈抗議與反對，本案因此暫緩執行，無奈涂一意孤行，竟瞞天過海同意水公司以「免雜項執照」申請在淨水場裝太陽能板，批涂與水公司「裡應外合」支持中央政策，無視市民飲用水安全。

涂︰兩案不相干 重申不贊成

涂醒哲說，嘉市發展太陽能發電，努力推動家戶型「千屋計畫」或機構型計畫，重申他不贊成水域型太陽能板建在蘭潭破壞景觀。