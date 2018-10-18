〈南部〉官田菱角產量腰斬 嘗鮮客得趁早

2018-10-18

〔記者楊金城／官田報導〕「菱角的故鄉」官田菱角進入盛產期，官田區公所將於廿日舉辦「官田菱角節」，但民眾想吃官田菱角要快，因為受氣候影響，今年菱角產量腰斬。

5月缺水種植期延後 減產逾5成

官田區農會總幹事林正容說，官田菱角今年五月栽種時因缺水，種植期延後半個多月，加上秋天早到，早晚溫差大，造成菱角開花不結果，產量銳減超過五成，減產情況前所未有。

官田菱角以往整季一分地產量約一公噸，預估今年大約只有五百公斤，量少價揚，目前農會運銷官田菱角到台北批發市場價格每公斤八十元左右。

但官田菱農又不敢隨意漲價，官田生菱角產地價目前一台斤約四十五至五十元，在產量銳減下，菱農收益受影響。

20日官田菱角節來吃美味

陳姓農婦昨在菱角田採收一上午，只有採收到半桶菱角，她寧願產量足，價格維持往年三十多元還有賺頭，感嘆說，今年菱角收成「慘到脫褲」。

林正容說，往年菱角產季可到十二月初，今年受天候影響，菱角產季可能提前結束，消費者要吃美味的官田菱角要趁早。

「官田菱角節」廿日將在官田體育場舉行，有健走、菱角娃娃彩繪、菱角豬腳、菱角魚丸、菱角奶酪、菱角蛋糕限量大方送。官田區長顏能通說，今年官田菱角種植面積約三百六十公頃，官田菱角因引用烏山頭水庫的庫頭水種植，土壤屬於黏土質，種出來的菱角香、Ｑ、甜，民眾想吃動作要快。