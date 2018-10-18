〈南部〉市長、議員明抽籤 市警局公布停車資訊

2018-10-18

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市選舉委員會預計十月十九日上午八點三十分在南區永華田徑場司令台辦理南市第三屆市長、議員候選人姓名號次抽籤，因應本次登記候選人眾多，市警局長黃宗仁為避免當天前往參加抽籤人員及支持者車輛影響周邊道路順行，加強宣導活動場地周邊停車資訊，並請交通警察大隊及轄區六分局警方派員加強疏導，維護用路人行車安全及權益。

市選委會表示，市長、市議員候選人號次抽籤如遇下雨，改在近永華田徑場的勞工育樂中心辦理；里長候選人號次抽籤由各區選務中心指定地點在同日進行作業。本次選舉共有市長候選人六人、市議員候選人一百一十二人及里長候選人一千二百七十一人，已通知各候選人在十九日依指定時間與地點抽籤。

各陣營勿將大客車臨停健康路段

市府交通局規劃停車地點計有「路外停車場」：體育之星、水交社、宏穗興業、大成路、國防部土地（含大客車格位）等五處；「路邊停車場」：水交社路、新興東路、興昌路、南門路等四處，共計九百五十一個汽車停車格、三百七十七個機車停車格。其中大客車停車位置規劃在國防部土地（水交社一街旁），估計可容納三百輛汽車停放，以紓解當日車潮。

市警局呼籲各候選人及支持者勿將大客車臨停在健康路段下車，可到大客車臨時停車區（水交社一街，橘色）下車，再步行到抽籤會場，並請將車輛停放在交通局規劃的路外、路邊停車場或停車格內，切勿任意停車、影響行車順暢，也請車輛駕駛人遵從指揮與疏導。