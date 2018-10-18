〈南部〉高齡年成長1.3萬人 黃偉哲：打造友善城市

2018-10-18

〔記者邱灝唐／台南報導〕距台南市長選舉投票日越來越近，各陣營無不加足馬力尋求支持。民進黨參選人黃偉哲承諾打造「高齡友善城市」；國民黨參選人高思博強打經濟牌；無黨籍參選人蘇煥智則提出將南鐵地下化改為「原軌雙層高架化」方案。

首應檢討公車路網 讓長輩能自由移動

黃偉哲指出，台南市高齡人口以每年近一萬三千人的速度在成長，成為六都高齡人口第二、扶養比第二的城市，打造「高齡友善城市」是重中之重。黃偉哲認為，首先該檢討公車路網規劃，讓大眾運輸系統更有效率，確保長輩能自由移動，進行就醫復健、探訪親友和社會參與等活動，在偏鄉地區也要推動偏鄉小黃、小巴和醫療專車，多管齊下協助長輩，並打造「長青志工團」，實現「長輩照顧長輩」的公益社會。

高思博談改善經濟 與韓國瑜聯手行銷

高思博則是出席微電影「番薯簽」開鏡典禮，這部講述前總統蔣經國到麻豆吃一鍋「番薯簽」的往事，讓他感嘆當年經濟起飛、年輕人對未來充滿希望、人人有工作的光輝歲月已不復存在；高強調，若與同黨高雄市長參選人韓國瑜都選上市長，第一件事就是與韓聯手打造平台，行銷南部的產品，並招商引資，如此才能改善台南經濟，讓市民安居樂業。

蘇煥智提南鐵雙層高架化 便宜、時程短

蘇煥智則提出以原軌雙層高架化取代南鐵地下化的構想。蘇表示，地下化不僅造價昂貴且曠日廢時，工程連續壁更有可能擋住地下水，導致鐵軌西側地層下陷、東側土壤液化等風險，因此應改為雙層高架，除了便宜且時程短，還能增加道路，解決交通堵塞。對此，市府則澄清，已長期編列相關預算及委託成大研究基金會評估，財政無虞且無土壤液化風險；至於改為高架化的構想，市府表示，所需路權寬度十七．五公尺比現在還多，屆時將影響更多民眾權益。