〈南部〉高雄電影節明開幕 逾百明星、導演參與

2018-10-18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕二○一八高雄電影節將於十九日開幕，十七天影展期間，明星、大導齊聚高雄，舉行超過五十場的導演講座與映後座談，逾百位導演與明星共襄盛舉，為雄影史上數量最多的星光與跨界陣容。

開幕片《來自大海的男人》

高雄電影節開幕當天邀請多位國內外影星來台，包括開幕片《來自大海的男人》男主角、日本國民男神藤岡靛，與坎城名導深田晃司；《狂徒》的北影影帝吳慷仁、林哲熹、李千娜與導演洪子烜；高雄電影節大使暨《我想要你記得_》演員鍾瑶；韓國影史動畫電影冠軍團隊打造《萌犬流浪記》雙導演吳承允、李春白，都將出席十九日傍晚在高雄圖書總館舉行的開幕典禮。

除開幕首日星光熠熠，台北電影節最大贏家《誰先愛上他的》影后謝盈萱、配樂李英宏及雙導演徐譽庭、許智彥，甫獲金馬獎四項提名的《幸福城市》導演何蔚庭及演員李鴻其、丁寧、謝章穎、五月天石頭，也將連袂出席台灣首映的雄影場。開幕首三日，台片與外片堅強陣容陸續與影迷面對面。

影展期間更舉辦兩場戶外電影活動，分別於廿八日邀請《What is REAL?》演員、前偶像男團可米小子曾少宗與導演永田琴連袂來到高雄；十一月三日，從法國原裝來台的「電音現場：Things to Come科幻電影音樂會」。

另因雨延後舉辦的駁二「嬉啤派對」，本週末連續兩天下午三點至晚間九點，在駁二藝術特區大義公園熱烈登場。