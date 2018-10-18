〈南部〉高雄講解假新聞 美教授籲多質疑、提防

2018-10-18

〔記者黃旭磊／高雄報導〕AIT高雄分處邀請美利堅大學教授講解假新聞（Fake News），呼籲民眾提防網路選舉消息，舉凡內容誇大或煽動情緒字眼、來源出處不明或不可靠媒體，都需質疑。

應邀演講 大學師生、記者聽講

美利堅大學傳播學院（American University in the school of Communication）教授麥姬法莉（Maggie Farley）昨應邀至AIT高雄分處演講，吸引數十名大學師生、記者聽講。高雄分處處長歐雨修於開講前呼籲學習分辨真假新聞技巧，而法莉舉出上屆美國總統競選期間，俄羅斯網軍企圖影響希拉蕊選情為例，演說內容生動、切中時事。

法莉提出假網路訊息，指投給希拉蕊只需手機投票，不需到投票所，不少民眾信以為真，事實上為俄羅斯網軍誤導選民作為，希拉蕊陣營為此少了許多選票。另外，網路「假CNN」訊息連結到比特幣網站，事實上僅模仿CNN標頭，民眾信以為真。

煽動情緒字眼、不可靠媒體 需質疑

由於不少假新聞張貼經臉書散布，法莉表示，臉書宣布將過濾任何美國大選、投票訊息，避免影響十一月中旬期中選情。至於如何分辨真假，舉凡內容誇大或煽動情緒字眼、來源出處不明或不可靠媒體，都需質疑。

法莉舉美國已故參議員Daniel Patrick Moynihan言論，每個人都能發表自我意見，但事實不能因人而異，期許民眾追求事實。

AIT高雄分處表示，法莉開發「假新聞」網路遊戲（Factitious），民眾可測驗辨識真、假程度並學習技巧，歡迎網友測試。網址為︰www.factitiousgame.com。