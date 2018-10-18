〈南部〉潮州溜冰場改善 馬食言、縣府接手

2018-10-18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣滑輪溜冰好手屢在國際賽事鍍金，前總統馬英九爭取連任時曾視察滑輪選手訓練基地「屏東潮州運動公園」，並允諾當選後將協助改善場地，但中央二○一一年核撥一百五十萬規劃設計費就沒了下文，今年屏東縣政府編列七百萬重新規劃，並爭取前瞻預算，最快能在明年看見培訓場地新風貌。

馬政府只核撥150萬設計費

金牌教練林詠翔曾在二○○七年向馬英九爭取改善溜冰場地，馬允諾當選後將協助，二○一一年行政院體委會（體育署前身）核撥一百五十萬元規劃設計費後，並由潮州鎮公所完成相關設計，後續體育署前後多次以「經費不足」、「其餘溜冰場地並無加蓋頂篷需求」、「再評估」等理由搪塞，場地問題迄今仍是選手們的痛。

潮州運動公園內的溜冰場，因為沒有頂蓋，選手須看老天爺臉色練習，烈日及午後雷陣雨也常迫使練習中斷，潮州鎮公所多次向體育署提案，預算從原本六千多萬減至四千五百萬元，仍沒有著落。

林詠翔說，每年七到十月是屏東最熱、雨量最大的時候，同時也是國際賽事最多的時候，該溜冰場是國手選拔專用場地，希望相關訓練設施能與國際接軌。

縣府編700萬重新規劃

屏東縣政府今年編列七百萬預算，為潮州運動公園重新規劃設計，包括為溜冰場加蓋、改善籃球場與棒球場空間、增設公廁等。

爭取前瞻1.3億 最快明年完工

屏縣體發中心主任李達平說，潮州運動公園規劃設計案已公開招標，縣府同步向中央爭取前瞻「營造友善休閒運動環境」計畫經費一﹒三億，預計工期為九個月，最快明年能完工。