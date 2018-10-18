〈南部〉台東火車票難求 交部改善三部曲

2018-10-18

〔記者王秀亭／台東報導〕逢年過節台東人返鄉，火車票一票難求，交通部計畫以新票務系統、新購城際列車及花東鐵路全面雙軌化改善，不過，除新票務系統於十二月底進行測試外，六百輛城際列車目前僅進入招標程序，花東鐵路雙軌化僅進入第二階段環評，鐵道局預計兩年後獲環保署核定，立法委員劉櫂豪認為應縮短環評時程，讓雙軌化盡速完成。

首先新票務系統 12月完成

立法院交通委員會昨天到台東考察交通建設，針對台東火車票一票難求問題，台鐵局副局長杜微表示，第四代票務系統建置作業預計在十二月完成並進行測試，屆時智慧票務劃位機制可提高座位利用率，東部幹線大站也會建製座位資訊顯示系統，方便旅客快速獲知車票即時資訊。

新購600輛列車 4年後投入

另外，台鐵將新購六百輛城際列車，杜微指出，交車後會以花東地區優先使用，未來半數會用於東部幹線的運輸，有別於太魯閣、普悠瑪號，新購列車以十二輛為一組，不僅運能提升，直達車行車時間不會縮短，台鐵局將進行第二次招標，若順利，最快四年後即可投入疏運旅客行列。

花東雙軌化環評 盼縮短時程

至於花東鐵路全線雙軌化，交通部鐵道局東工處表示，花蓮至台東知本全線一百六十二﹒五公里，仍有六十九％（一百一十二﹒六五公里）未雙軌化，因部分路段截彎取直，需環境影響評估，已進入第二階段環評，預計在二○二○年通過環保署核定，綜合規劃亦同步進行，將於十一月提送交通部循程序審議。

交通部長吳宏謀、立委劉櫂豪對於花東鐵路雙軌環評核定還要再等兩年，認為時程過長，劉櫂豪說，雙軌化都在花東縱谷平原，沒新開闢隧道，只是在原路線增加一軌道，鐵道局應與環保署溝通，加速雙軌化時程。