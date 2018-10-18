〈南部〉台文館15週年慶 首辦捐贈修護微型展

2018-10-18

〔記者劉婉君／台南報導〕十月十七日是「台灣文化日」，也是國立台灣文學館的生日，十五年來，台文館共收到各界超過五百八十位、十八萬件文學文物，館方昨歡慶館慶的同時，也頒贈感謝狀給年度捐贈者，送給賓客的紀念品是引用自重要古物「張深切徒步旅行之名人題字錄」，及志工以舊衣物手工製作的活動袋，別具紀念價值。

台文館慶祝十五歲生日，文壇人士齊聚，文學文物捐贈者包括前輩作家葉石濤之子葉松齡、小說家鄭清文之女鄭谷苑、日治時期作家呂赫若之子呂芳雄等人也都出席。館方並首度舉辦捐贈修護微型展及修護室參觀活動，讓外界了解館方對典藏維護的努力。

台文館表示，各界捐贈的文物須先經過判讀、經審議委員會審議後才能入庫，目前已有十一萬件入庫典藏，其中包括「台灣文藝聯盟本部」木匾，以及洪棄生《寄鶴齋乙未以後披晞集》手稿本、《寄鶴齋集》手稿本、《寄鶴齋詩草乙未以前謔蹻集》手稿本，《風車３》、張深切徒步旅行之名人題字錄、楊逵《模範村》手稿本、台灣歌謠名著物語等，都是文資局指定的重要古物，價值僅次於國寶。

甫走馬上任十七天的館長蘇碩斌，除頒贈感謝狀給年度捐贈者外，也表揚兩百多位展場及導覽服務志工，其中，九十八歲的謝蘅服務十三年，也獲館方頒發榮譽志工證書。

另外，館方也與多家藝文館舍及商家合作，推出「字遊—文學生活漫步」集字活動，即起至十二月卅一日，到葉石濤文學紀念館等地集字，完成所有文字者可參加抽獎。