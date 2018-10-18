〈南部〉楊逵文學紀念館13週年 週六齊來慢跑

2018-10-18

〔記者吳俊鋒／新化報導〕新化區楊逵文學紀念館十三週年慶，公所依循往例，再次舉辦「大家一起來慢跑」活動，將於本月廿日登場。路線沿歷史建築與周邊景點，讓民眾遊賞在地風光，也安排作家講座，並準備野菜粥，以及樂團表演、農夫市集等，歡迎各地好朋友利用週休假期，來趟健康與知性之旅。

發揚楊逵生前愛馬拉松精神

新化區長吳金喜表示，文學館的成立，旨在發揚楊逵精神，他生前喜歡馬拉松，藉此鍛鍊強健體魄，尤其曾說過「不為冠軍，不為人上人，跑向自由民主和平的新樂園」，因此成了每屆週年慶的活動主題。

區公所昨舉辦宣傳活動，廣邀各界共襄盛舉。吳金喜說，參加者可以慢跑，也能健走，不求名次，適合親子團體，完成的都可獲贈紀念品。

邀請楊逵次子楊建舉行講座

除了路跑或健走活動之外，公所今年也邀請楊逵的次子楊建，以及七○年代的文青李勤岸等綠幹線作家舉行講座，還有取材在地故事的布袋戲表演。

「大家一起來慢跑」今年邁入第十三屆，路線從楊逵文學紀念館出發，沿當地歷史建築與周邊景點，包含街役場、公會堂、虎頭埤、故事館、武德殿、日式宿舍群、中正路老街等，全程約八公里。

活動不以競賽為目的，沒有名次的壓力，鼓勵親子或家族團體參加，被戲稱是新化版的「奔跑吧！兄弟」。今年也提供野菜粥讓參加者品嘗，並由陽光真愛青少年關懷協會學生組成的「下課後樂團」駐唱，炒熱氣氛。

配合楊逵館慶的慢跑活動，新化知名的葉陶楊坊推出「文學野菜宴」，本月底前，週一至週五供應；街役場古蹟餐廳也以在地食材研發橄欖麵套餐，讓外來遊客一飽口福，吃到美味與特色。