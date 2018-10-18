〈南部〉每小時2班車 民怨台鐵高雄區間車班次少

2018-10-18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車後，搭車人潮不減，其中七個通勤車站班次太少，區間車比台中少二成五，非交通尖峰每小時只有二班車，且班距過長達四十分鐘，車站內也沒有商店，如何創造車站經濟？地方要求台鐵改善運輸效率。

高雄鐵路地下化全長十五公里，沿線設有十個車站，其中七個通勤車站非交通尖峰每小時只有二班車，民眾質疑班次太少且班距過長，尤其科工館、美術館站人潮多，要求假日增加班次。

議員︰區間車比台中少二成五

基進黨鳳山區議員參選人李雨蓁表示，台鐵對高雄誠意不足，台中每小時至少有五班，區間車比台中少二成五，凸顯仍有增班空間，且應增設區間快車，實現台鐵「捷運化」諾言，加派列車、調整班表、補足人力、改善號誌，逐步提高班次。

李雨蓁指出，通勤站區間車應縮小到十二至十五分以內，大站達成尖峰時段班距八分鐘以內，車站無店沒有觀光亮點，連販賣機也還沒插電令人傻眼，且因應二○二○南迴電氣化，柴油列車應全面退出地下段。

民進黨議員陳慧文表示，台鐵捷運化應以便利為考量，增加班次、縮短民眾候車時間，且應與台中一視同仁才合理，避免造成惡性循環，降低民眾搭車意願，要求台鐵儘速改善。

鐵路局︰一個月後調整列車系統

鐵路局說，通勤車站只有二線道，城際列車與區間車共用，才會造成增班不足，將依據營運後實際旅客人數，一個月後調整列車系統因應，且七個通勤車站商店二度流標，目前上網公告第三次招標，將待後續招商完成後，儘速協助承租業者進駐。