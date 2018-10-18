〈南部〉高雄鐵路地下化通車 3月內移除平面鐵軌

2018-10-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化已通車，但許多通勤車站因為軌道與圍籬阻隔，與鄰近社區無法直通，高雄市政府規劃的拆橋等工程也卡住；鐵道局表示，將分三階段、以約三個月時間移除大部分軌道，加速市區縫合。

高雄鐵路地下化本月十四日正式通車，七個新增通勤車站同步啟用，吸引不少民眾專程前往嚐鮮，卻發現走出通勤站後，想步行到附近社區或商圈，仍須繞行鐵軌從最近的平交道穿越，十分不便。

鐵道局︰分三階段進行工程

平面鐵軌除了阻隔車站與社區，也影響高雄市政府多項後續工程，包括綠廊、拆橋、公車路線調整等規劃，均須等待鐵軌移除才能執行。鐵道局表示，對此已經有因應方案，原則上將分成三階段、以三個月時間移除大部分鐵軌，以加速市區縫合與相關工程進行。

鐵道局說明，移除鐵軌第一優先是三塊厝、民族、科工館等三處通勤站周遭，主要是騰出空間，設置人行步道貫穿原軌道區，以利車站周遭社區、商圈的連結，預定通車後十天可完成，後續也會在另四處通勤站比照辦理。

三塊厝、民族、科工館周遭 先移除

第二階段是針對綠廊部分，特別是美術館、科工館的示範段，預期在通車後十五天內完成兩段軌道移除，讓市府工程單位進場。

第三階段則針對整體鐵軌移除，除少數與結構連結的鐵軌區，預計從通車後三個月內，將移除至少八成比例的鐵軌，其中又以陸橋、地下道周遭為優先，以搭配交通動線調整。

高市工務局指出，初期加速通勤車站與社區的人行步道建置，預計十一月下旬起，陸續啟動陸橋拆除作業，美術館與科工館等兩段綠廊示範段進度，會以美術館為優先。