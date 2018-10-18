〈南部〉訪台東原鄉 小英：10億投入部落長照

2018-10-18

〔記者黃明堂／台東報導〕總統蔡英文昨天到台東市阿美族伊濘部落表示，政府在前瞻計畫基礎建設中有十億元投入部落長照，採「部落自主」原則，讓部落按照自己的意思來照顧老人。

到阿美族伊濘部落 讚社區漂亮

蔡英文由總統府秘書長陳菊、民進黨台東縣長候選人劉櫂豪、台東市長候選人洪宗楷等人陪同，造訪康樂地區伊濘部落文化健康站，受到族人熱烈歡迎，要離開時，族人們唱歌歡送，總統特別停下腳步，聽族人唱完，再揮手上車。蔡英文獲部落耆老贈送一艘藝品船象徵祝福，隨後與劉櫂豪一同種下一棵烏心石樹苗。

蔡英文說，劉櫂豪走過台東所有部落，一直向她推薦要到伊濘走一次，到這裡，果然看到社區很漂亮，文化健康站很棒，長輩精神很好好，政府的長照政策，就是希望老人家在社區在家都照顧好。

蔡英文說，政府除了投入四百億照顧需要特別照顧的老人家，對於原住民部落的長照，特別在前瞻計畫編列十億做為部落長照，在部落自主的原則下，由部落自己安排設施、環境，按自己的意思來照顧老人的生活。

誇劉櫂豪、陳瑩為原民爭取很多預算

蔡英文讚揚劉櫂豪及原住民立委陳瑩在立法院為原住民爭取了很多預算，這兩年內全國文化健康站及社區照護站增加了兩百五十個，有五十個在台東，社區養老，讓年輕人無後顧之憂。

蔡英文與陳菊也到台東市百年老廟「順天宮」上香，向近百位信徒推薦民進黨台東縣長候選人劉櫂豪及台東市長候選人洪宗楷。蔡說，劉櫂豪選了五次縣長，照輪也該輪到他。

蔡英文順天宮參拜之行是由洪宗楷安排，洪宗楷說，他的政見之一就是從老街寶桑路出發，重現台東舊城區風華。

蔡英文說，台東有很多問題待解決，例如公有地承租放領問題，就需時間，及熟悉法律，擅長與中央溝通的縣長來好好處理。